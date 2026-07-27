Тренер сборной Аргентины извинился перед болельщиками

«Простите, что не смог подарить вам еще один трофей». Скалони обратился к болельщикам сборной Аргентины после ЧМ‑2026
Главный тренер сборной Аргентины по футболу Лионель Скалони извинился перед болельщиками за поражение в финале чемпионата мира‑2026.
Сборная Аргентины в решающем матче ЧМ‑2026 в дополнительное время уступила команде Испании (0:1).
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— Мне хочется сказать вам: простите, что не смог подарить вам еще один трофей и принести новую радость, которая, пусть даже на несколько дней, возможно, заставила бы вас забыть обо всем плохом в жизни. Но я хочу, чтобы вы запомнили, что мы пытались показать вам с этой командой игроков, с моими воинами. Усилия, желание, вера в силы, отказ сдаваться, даже когда все идет наперекор, отдавать все до последней капли, выдерживать критику, уметь держаться и оставаться на ногах, когда они уже не слушаются… Вот это и есть настоящий трофей. Я бесконечно благодарен тренерскому штабу, игрокам, сотрудникам Ассоциации футбола Аргентины, тем, кто тихо трудится, чтобы нам было комфортно, и каждому из вас за любовь, — написал Скалони в соцсети.
Сборная Аргентины под руководством Скалони стала чемпионом мира в 2022 году.
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