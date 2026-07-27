Букмекеры назвали фаворита РПЛ после 1-го тура

В РПЛ завершился 1-й тур. Букмекеры продолжают принимать ставки на чемпиона страны.

Фаворитом аналитики считают действующего победителя — «Зенит». На команду Сергея Семака можно поставить за 1.90. Его ближайшими преследователями видят московский «Спартак» (5.00) и «Краснодар» (5.50). Все три команды в 1-м туре выиграли: зенитовцы — у «Акрона» (5:0), красно-белые — у «Родины» (3:0), а южане — у «Рубина» (3:1).

Эксперты одинаково оценивают шансы трёх московских клубов. На ЦСКА, «Динамо» и «Локомотив» предлагают котировку 17.00. Из этих команд три очка набрали только армейцы, победив «Балтику» (2:1). Динамовцы не смогли переиграть «Крылья Советов» (0:0), а железнодорожники сыграли вничью с «Ахматом» (1:1).

На казанский «Рубин» или грозненский «Ахмат» можно заключить пари за 250.00. Шансы калининградской «Балтики» стать чемпионом России оценили в 500.00.