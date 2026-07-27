Экс-игрок сборной Франции перешел в мальтийский клуб

41-летний экс-игрок сборной Франции Вальбуэна перешёл в клуб второго дивизиона Мальты
Бывший полузащитник сборной Франции Матьё Вальбуэна стал футболистом клуба «Санта-Лучия» из второго дивизиона Мальти. О подписании контракта с 41-летним футболистом объявила пресс-служба мальтийской команды в соцсети.
Вальбуэна уже прибыл в расположение нового клуба и принял участие в презентации в качестве новичка. Минувший сезон ветеран провёл в качестве игрока второй команды греческого «Олимпиакоса», где забил три гола и четырежды ассистировал партнёрам в 11 играх.
Ранее Вальбуэна выступал за такие клубы, как «Марсель», «Динамо», «Лион» и «Фенербахче». За сборную Франции он провёл 58 матчей, забил восемь голов и оформил 20 результативных передач.
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