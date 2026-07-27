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«Реал» на этой неделе встретится с агентами Винисиуса для обсуждения нового контракта вингера. «Арсенал» интересуется бразильцем

Sports.ru

«Реал» на этой неделе проведет переговоры с агентами Винисиуса по поводу будущего вингера команды.

«Реал» встретится с агентами Винисиуса
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Отмечается, что переговоры будут сосредоточены на достижении соглашения о новом долгосрочном контракте.

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Соглашение Винисиуса и «Мадрида» рассчитано до 30 июня 2027 года.

Ранее стало известно, что «Арсенал»» проявил интерес к бразильскому футболисту, если он не продлит договор с испанским клубом.

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