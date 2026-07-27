«Реал» встретится с агентами Винисиуса

«Реал» на этой неделе встретится с агентами Винисиуса для обсуждения нового контракта вингера. «Арсенал» интересуется бразильцем
«Реал» на этой неделе проведет переговоры с агентами Винисиуса по поводу будущего вингера команды.
Отмечается, что переговоры будут сосредоточены на достижении соглашения о новом долгосрочном контракте.
Соглашение Винисиуса и «Мадрида» рассчитано до 30 июня 2027 года.
Ранее стало известно, что «Арсенал»» проявил интерес к бразильскому футболисту, если он не продлит договор с испанским клубом.
46-летний Винчич завершил судейскую карьеру. Он работал на финале ЧМ-2026
«Кто не скачет, тот англичанин» скандировали фанаты «Эстудиантеса» перед матчем чемпионата Аргентины – в честь победы сборной над Англией в полуфинале ЧМ
«ЧМ и 1-й тур РПЛ показали: 99% единоборств не требуют медицинского вмешательства. Как мы терпели фэйковые забеги врачей и часы потерянного времени?» Журавель о новых правилах