Губерниев прокомментировал угрозы судьям после матча «Рубин» — «Краснодар»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил «Матч ТВ», что его разочаровала ситуация с угрозами в адрес бригады арбитров после матча первого тура Альфа‑Банк РПЛ между казанским «Рубином» и «Краснодаром».

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Встреча состоялась в Казани в воскресенье и завершилась волевой победой гостей со счетом 3:1. В протоколе матча говорится, что неизвестный угрожал и оскорблял судейскую бригаду с использованием нецензурной брани после финального свистка. С 18‑й минуты «Рубин» играл в меньшинстве после удаления защитника Ильи Рожкова. Главным судьей матча был Артем Чистяков.

— Кто больше всего понравился в первом туре?

— «Спартак» по движению молодцы. Понятно, что играли с дебютантом. Но заявка на борьбу с грандами хорошая. Понятно, что и «Зенит», и «Краснодар» будут бороться за самые высокие места. «Динамо» разочаровало. Но и, конечно, история в Казани, где неустановленное лицо кричало на арбитров. Интересно знать, найдут ли это неустановленное лицо. Лицо, поди, не простое, а золотое.

— «Спартак» — главный конкурент «Зенита» в борьбе за чемпионство?

— Нужно сыграть хотя бы несколько матчей. Мы привыкли делить шкуру неубитого медведя. Прошла одна игра, нужно хотя бы 3–4 тура сыграть. Но нам нужен сильный «Спартак», он, конечно, должен бороться за чемпионство, — сказал Губерниев «Матч ТВ».

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