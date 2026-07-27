Защитник «Ахмата» назвал самых опасных игроков «Спартака»

Защитник «Ахмата» Ибишев назвал самых опасных игроков «Спартака»
Защитник грозненский «Ахмата» Турпал-Али Ибишев высказался о предстоящем матче 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Игра пройдёт 2 августа в Грозном. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:30 мск.
«Следующий матч у нас со «Спартаком», это очень хорошая команда. Последнюю игру они выиграли 3:0, теперь приедут к нам домой, посмотрим, как получится. Если говорить про самых опасных игроков «Спартака», назвал бы Солари и Маркиньоса», — сказал Ибишев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
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В 1-м тур чемпионата России «Ахмат» сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1).
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