Пирло высказался о сорванном назначении в сборную Италии из-за скандала с Россией
Экс-игрок сборной Италии Андреа Пирло высказался о сорванном назначении в национальную сборную своей страны.
По словам Пирло, он больше не кандидат на пост главного тренера.
- Вчера вечером я узнал, что больше не являюсь кандидатом в сборную Италии, - написал Пирло в своих социальных сетях.
Ранее сообщалось, что Андреа Пирло является основным кандидатом на пост главного тренера национальной команды Италии. Сообщалось, что специалист перестал рассматриваться на должность из-за контракта итальянца с букмекерской компанией из России. Пирло участвовал в рекламе букмекерской компании, а позже заявил, что партнерство носило исключительно коммерческий, а не политический характер.
Скалони о ЧМ: «Мне остается лишь извиниться, что не смог принести Аргентине еще один кубок. Воля, умение не опускать руки и стоять, когда ноги уже не держат, – вот настоящий трофей»
Инфантино о критике ЧМ: «Пока вы распространяете ненависть, ФИФА организует лучшее шоу в мире. Вы были так поглощены критикой, что упустили всю радость. Помедитируйте, помолитесь»
46-летний Винчич завершил судейскую карьеру. Он работал на финале ЧМ-2026