Пирло высказался о сорванном назначении в сборную Италии

Экс-игрок сборной Италии Андреа Пирло высказался о сорванном назначении в национальную сборную своей страны.

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По словам Пирло, он больше не кандидат на пост главного тренера.

- Вчера вечером я узнал, что больше не являюсь кандидатом в сборную Италии, - написал Пирло в своих социальных сетях.

Ранее сообщалось, что Андреа Пирло является основным кандидатом на пост главного тренера национальной команды Италии. Сообщалось, что специалист перестал рассматриваться на должность из-за контракта итальянца с букмекерской компанией из России. Пирло участвовал в рекламе букмекерской компании, а позже заявил, что партнерство носило исключительно коммерческий, а не политический характер.