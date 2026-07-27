Футболист "Балтики" в ближайшее время станет игроком ЦСКА.

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По информации источника, голкипер "Балтики" Максим Бориско успешно прошел медосмотр и в начале текущей недели подпишет контракт с ЦСКА по схеме "3+1". Балтийцы получат за футболиста 180 миллионов рублей.

В прошлом сезоне Максим Бориско провел за калининградцев в Российской Премьер-Лиге 23 матча, пропустил 11 мячей и сохранил ворота "сухими" в 14 встречах. Рыночная стоимость 26-летнего вратаря оценивается порталом Transfermarkt в 2 миллиона евро, также он вызывался в сборную России, но не провел за национальную команду ни одного матча.

В первом туре чемпионата России балтийцы на выезде уступили ЦСКА со счетом 1:2.