Губерниев оценил нападающего «Зенита»

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался про нападающего «Зенита» Александра Соболева.

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Форвард сделал дубль и голевую передачу в матче первого тура Альфа-Банк РПЛ против «Акрона» (5:0).

– Соболев – лучший российский нападающий прямо сейчас?

– Точно один из лучших. Будет претендовать на «Золотую бутсу» и, может быть, на «Золотой мяч». Флаг ему в руки! – сказал Дмитрий Губерниев.