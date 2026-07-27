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Губерниев о том, что Соболев – лучший российский нападающий: «Один из лучших. Будет претендовать на «Золотую бутсу» и, может, на «Золотой мяч»

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Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался про нападающего «Зенита» Александра Соболева.

Губерниев оценил нападающего «Зенита»
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Форвард сделал дубль и голевую передачу в матче первого тура Альфа-Банк РПЛ против «Акрона» (5:0).

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– Соболев – лучший российский нападающий прямо сейчас?

– Точно один из лучших. Будет претендовать на «Золотую бутсу» и, может быть, на «Золотой мяч». Флаг ему в руки! – сказал Дмитрий Губерниев.

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