Агент Карпукаса ответил на вопрос о будущем футболиста в «Локомотиве»
Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника московского «Локомотив» Артема Карпукаса, прокомментировал будущее игрока в команде. По его словам, на данный момент стороны не ведут переговоры о продлении контракта.
«Мы не ведем переговоры с «Локомотивом» о продлении контракта. Желание Карпукаса? Самое главное, что Артем показал качественную игру. Теперь он готовится к следующему матчу. Вот это сейчас самое главное», — цитирует Клюева «СЭ».
Действующее трудовое соглашение Карпукаса со столичным клубом истекает через год.
В первом туре Российской Премьер-Лиги подопечные Михаила Галактионова не смогли обыграть «Ахмат». Встреча завершилась со счётом 1:1.
Агент Карпукаса ответил на вопрос о будущем футболиста в «Локомотиве»
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