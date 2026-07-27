Агент Карпукаса ответил на вопрос о будущем футболиста

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника московского «Локомотив» Артема Карпукаса, прокомментировал будущее игрока в команде. По его словам, на данный момент стороны не ведут переговоры о продлении контракта.

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«Мы не ведем переговоры с «Локомотивом» о продлении контракта. Желание Карпукаса? Самое главное, что Артем показал качественную игру. Теперь он готовится к следующему матчу. Вот это сейчас самое главное», — цитирует Клюева «СЭ».

Действующее трудовое соглашение Карпукаса со столичным клубом истекает через год.

В первом туре Российской Премьер-Лиги подопечные Михаила Галактионова не смогли обыграть «Ахмат». Встреча завершилась со счётом 1:1.