Экс-игрок «Кубани» назначен исполняющим обязанности тренера «БроукБойз»

«Фу! Говно! Выйди отсюда!» Реакция игроков «БроукБойз» на назначение экс-хавбека «Кубани» Кента и. о. главного тренера
Бывший полузащитник «Кубани» Владимир Лобкарев назначен исполняющим обязанности главного тренера «БроукБойз».
Президент «Броуков» Дмитрий Егоров объявил о назначении Кента и. о. главного тренера за несколько дней до матча в FONBET Кубке России.
В июле 2026 года команду покинул главный тренер Антон Михашенок из-за конфликта с Егоровым.
Футболисты «БроукБойз» эмоционально отреагировали на назначение Лобкарева: «Фу! Выйди отсюда! Фу! Говно!»
«Я всех записал, кто вот это все сейчас сделал. Потише, c огнем играете! Спасибо большое за доверие! Я рад, что вы меня пригласили и поддержали. Теперь у нас впереди классные времена. У нас будет результат, и мы будем наслаждаться футболом. Все у нас будет отлично!» – заявил Лобкарев.
Кент выступает за «Броуков» с марта 2025 года. В апреле 2026-го хавбек получил серьезную травму – разрыв ахиллова сухожилия. Сроки восстановления около года.
Ранее 32-летний полузащитник выступал за «Кубань», «Армавир», «Ротор» и другие клубы. На счету Лобкарева 11 матчей в РПЛ и 1 игра в Лиге Европы в составе «Кубани».
Напомним, «Броуки» объединились с любительским «Фанкомом» для участия в Кубке России. Команда сыграет против «БоМиКа» в первом раунде Пути регионов 28 июля. За клуб выступят Федор Смолов, Ари, тиктокеры Стопбан и Данон.
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