Гендиректор «Ахмата» назвал серьезной ситуацию с баном от ФИФА

Генеральный директор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров назвал серьезной ситуацию с трансферным баном от Международной федерации футбола (ФИФА). Его слова приводит Sport24.

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«Мы два раза подавали все в ФИФА, но нам дважды отказали. Мы первые оказались в такой ситуации, но она может коснуться всех клубов. В данный момент эта ситуация никак не сказалась на клубе, но надо же думать и про завтра. Пока мы общаемся, и не более того. В пятницу подали апелляцию», — указал он.

16 июля ФИФА наложила запрет на регистрацию новых игроков на грозненский «Ахмат». Ограничения будут действовать с 14 июля. Причины не называются, однако бан снимут после устранения нарушений. В скором времени после введения запрета стало известно, что «Ахмат» направил апелляцию на это решение в Спортивный арбитражный суд. Айдамиров подтвердил, что обращение было действительно отправлено.

В декабре 2024 года аналогичный запрет вводился для московского ЦСКА из-за долга перед «Херенвеном» за Эджуке — после выплаты его сняли.