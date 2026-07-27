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Кристиан прокомментировал свой дебют за "Краснодар"

Rusfootball

Новичок "Краснодара" Кристиан поделился впечатлениями от дебюта за клуб.

Бразильский футболист прокомментировал свой дебют за "Краснодар"
© ФК "Краснодар"
"Я очень счастлив официальному дебюту и голу. Хочу поблагодарить команду за большую игру. Смогли добиться победы. Сейчас нужно продолжать работать", - сказал Кристиан пресс-службе "Краснодара".
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Бразильский полузащитник Кристиан пополнил состав "Краснодара" в это летнее трансферное окно, перейдя из "Крузейро" и подписав четырехлетний контракт.

Вчера, 26 июля, хавбек принял участие в матче 1-го тура РПЛ против казанского "Рубина", выйдя на замену на 80-й минуте. На четвертой компенсированной к основному времени игры минуте хавбек отличился забитым голом.

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