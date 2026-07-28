Губерниев: скоро Шварца выгонят из "Динамо"

Губерниев: думаю, Шварца скоро выгонят из "Динамо"
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев ответил, почему "Динамо" неважно начало сезон.
По словам Губерниева, "Динамо" не нужно было приглашать Шварца.
- Потому что Шварца не надо было приглашать. Я с самого начала говорил, что это ерунда. Но, думаю, его скоро выгонят. Поэтому все в порядке, - цитирует Губерниева "Матч ТВ".
Сандро Шварц стал главным тренером московского "Динамо" в июне текущего года, он работал в клубе с 2020 по 2022 год. Под его руководством команда становилась бронзовым призером чемпионата России и доходила до финала Кубка страны.
В первом туре Российской Премьер-Лиги бело-голубые на домашнем стадионе сыграли вничью с самарскими "Крыльями Советов" - 0:0.
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