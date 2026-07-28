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Губерниев: думаю, Шварца скоро выгонят из "Динамо"

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев ответил, почему "Динамо" неважно начало сезон.

Губерниев: скоро Шварца выгонят из "Динамо"
© ФК "Динамо"

По словам Губерниева, "Динамо" не нужно было приглашать Шварца.

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- Потому что Шварца не надо было приглашать. Я с самого начала говорил, что это ерунда. Но, думаю, его скоро выгонят. Поэтому все в порядке, - цитирует Губерниева "Матч ТВ".

Сандро Шварц стал главным тренером московского "Динамо" в июне текущего года, он работал в клубе с 2020 по 2022 год. Под его руководством команда становилась бронзовым призером чемпионата России и доходила до финала Кубка страны.

В первом туре Российской Премьер-Лиги бело-голубые на домашнем стадионе сыграли вничью с самарскими "Крыльями Советов" - 0:0.

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