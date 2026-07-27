Сорвался переход игрока "Бургоса" в "Рубин"

Переход полузащитника "Бургоса" в "Рубин" сорвался - источник
Испанский клуб заблокировал трансфер.
Как утверждает источник, полузащитник "Бургоса" Давид Гонсалес не перейдет в "Рубин".
Сообщается, что казанцы предложили 2,5 миллиона евро за 50% прав на футболиста. Однако испанский клуб настаивал на продаже всех прав. Отмечается, что переговоры окончательно прекращены. Несмотря на согласие самого игрока на трансфер, "Бургос" заблокировал сделку.
Гонсалес перешел в "Бургос" летом 2024 года из академии мадридского "Реала" в качестве свободного агента. Действующий контракт 24-летнего испанца рассчитан до конца июня 2029 года.
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