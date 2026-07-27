Эксперт оценил перспективы Дзюбы в РПЛ

Экс-игрок Бубнов: Дзюба понял, что никому не нужен даже в чемпионате России
Бывший футболист московского «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов на YouTube-канале «Коммент.Шоу» оценил перспективы нападающего Артема Дзюбы, который все еще находится без клуба.
«Если он нормально на коллектив будет влиять, не баламутить, будет сидеть на скамейке и рот свой не раскрывать, а потом выходить и на максимуме играть, когда его выпустят, то, думаю, проблем никаких не будет. Потому что он уже понял, что, в принципе, никому не нужен даже здесь, в Российской премьер-лиге», — указал он.
Свою карьеру Дзюба начал в московском «Спартаке», после чего сменил еще ряд клубов: защищал цвета «Томи», «Ростова», тульского «Арсенала», московского «Локомотива» и турецкого «Адана Демиспора». Наибольших успехов добился в петербургском «Зените», где четырежды становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок страны и четыре раза Суперкубок.
Дзюба выступал за тольяттинский «Акрон» с сентября 2024 года и покинул его в мае 2026 года. В 49 матчах во всех турнирах 37-летний нападающий забил 18 голов и отдал 12 голевых передач. Рыночная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет €1,2 млн.
Также Дзюба является рекордсменом по числу забитых мячей в истории российского футбола и лучшим бомбардиром сборной России.
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