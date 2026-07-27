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"Он больше никогда не возглавит клуб РПЛ". Экс-игрок "Динамо" - о Гусеве

Rusfootball

Новичок "Крыльев Советов" Денис Макаров заявил, что Ролан Гусев больше никогда не будет главным тренером клуба РПЛ.

Экс-игрок "Динамо" высказался о Гусеве
© ФК "Динамо"
"Как отреагирую, если в будущем Гусев возглавит клуб, в котором буду играть? Никогда в жизни этого не будет. Почему? Просто он больше не возглавит клуб РПЛ", - цитирует Макарова Sport24.
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Денис Макаров покинул московское "Динамо" зимой этого года и перешел в турецкий "Кайсериспор". 1 июля вингер подписал контракт с самарскими "Крыльями Советов".

Напомним, 22 мая "Динамо" объявило о завершении сотрудничества с Роланом Гусевым, занимавшим пост главного тренера команды, в связи с истечением срока контракта.

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