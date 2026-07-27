Экс-игрок "Динамо" высказался о Гусеве

"Он больше никогда не возглавит клуб РПЛ". Экс-игрок "Динамо" - о Гусеве
Новичок "Крыльев Советов" Денис Макаров заявил, что Ролан Гусев больше никогда не будет главным тренером клуба РПЛ.
"Как отреагирую, если в будущем Гусев возглавит клуб, в котором буду играть? Никогда в жизни этого не будет. Почему? Просто он больше не возглавит клуб РПЛ", - цитирует Макарова Sport24.
Денис Макаров покинул московское "Динамо" зимой этого года и перешел в турецкий "Кайсериспор". 1 июля вингер подписал контракт с самарскими "Крыльями Советов".
Напомним, 22 мая "Динамо" объявило о завершении сотрудничества с Роланом Гусевым, занимавшим пост главного тренера команды, в связи с истечением срока контракта.
Инфантино о ЧМ: «Понятно недовольство некоторыми решениями, но это обычное явление в крупнейших лигах мира. Те, кто эту практику применяют, одновременно ее и критикуют»
Рапино о деле Балогуна: «США производили приятное впечатление темных лошадок, пока не вмешался сами знаете кто. Это не дало импульс, как рассчитывал Трамп, а выбило команду из колеи»
«Перед игрой Месси подошел ко мне, поздравил и все такое. Я слегка удивился, что он говорил по-английски». Играющий в МЛС Морейра из Кабо-Верде о матче с Аргентиной