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Российский букмекер Fonbet сделал заявление по скандалу с Андреа Пирло и сборной Италии

Чемпионат.com

Российский букмекер Fonbet сделал заявление по скандалу с Андреа Пирло и сборной Италии.

Российский букмекер сделал заявление по скандалу с Пирло и сборной Италии
© Global Look Press

«С большим сожалением мы наблюдаем за развернувшейся вокруг карьеры Андреа полемикой, которая ставит под сомнение порядочность и карьеру человека, вся жизнь которого — это служение футболу и любовь к своей стране. Конечно, мы продолжаем внимательно следить за сообщениями иностранной прессы и обеспокоены тем количеством лжи и дезинформации, которые льются из западных СМИ в попытках оклеветать одного из величайших спортсменов в истории футбола. В очередной раз все мы стали свидетелями того, как политика используется в спорте для достижения корыстных целей. Желаем Андреа скорейшего разрешения ситуации и верим, что справедливая и беспристрастная оценка всех фактов и обстоятельств позволят ему отстоять репутацию», — сообщили в пресс-службе Fonbet корреспонденту «Чемпионата» Валентине Сивкович.
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