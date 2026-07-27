Тренер ЦСКА рассказал о состоянии Акинфеева

Тренер вратарей московского ЦСКА Дмитрий Крамаренко в эфире «Матч ТВ» рассказал, что голкипер Игорь Акинфеев должен приступить к тренировкам в ближайшее время.
Акинфеев получил травму в апреле, из‑за чего пропустил концовку сезона‑2025/26. Ворота армейцев в матче первого тура Альфа‑Банк РПЛ против калининградской «Балтики» (2:1) защищал Владислав Тороп.
— Что с Игорем Акинфеевым, как его состояние?
— Он восстанавливается. Дай бог, все пройдет удачно. Сейчас время реабилитации, с каждым днем все лучше и лучше. Надеемся, в ближайшем будущем начнет уже тренироваться, — сказал Крамаренко в программе «Специальный репортаж» на «Матч ТВ».
В следующем туре команда Дмитрия Игдисамова 1 августа примет самарские «Крылья Советов».
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