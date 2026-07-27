Бабич обратился к болельщикам "Спартака"

Срджан Бабич написал обращение к болельщикам красно-белых.

Пресс-служба московского "Спартака" опубликовала обращение защитника команды Срджана Бабича к болельщикам после долгого восстановления и возвращения на поле. Ранее Бабич провел первый за 9 месяцев матч в РПЛ.

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Напомним, сербский футболист получил тяжелую травму в октябре прошлого года. У игрока был диагностирован разрыв передней крестообразной связки, после чего он успешно перенес операцию.