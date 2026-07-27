Семин выделил любимые команды в первом туре РПЛ

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин рассказал «Матч ТВ», какие команды понравились ему на старте нового сезона РПЛ.

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Первый тур чемпионата России прошел 24–26 июля. Московский «Спартак» на своем поле разгромил в дерби «Родину» (3:0), петербургский «Зенит» одержал крупную гостевую победу над тольяттинским «Акроном» (5:0), ЦСКА дома одолел калининградскую «Балтику» (2:1), «Краснодар» на выезде обыграл казанский «Рубин» (3:1), а грозненский «Ахмат» сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1) в Москве.

— Понравились «Спартак», «Зенит», «Ахмат» и «Краснодар». ЦСКА тоже интересно играл. Старт чемпионата, на мой взгляд, получился интересным. Кто‑то пока немного не добрал кондиций, у кого‑то ещё нет игровой практики, но в целом хороший старт, — сказал Семин «Матч ТВ».

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