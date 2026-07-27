Семин выделил любимые команды в первом туре РПЛ

Семин назвал команды, которые понравились ему в первом туре РПЛ
Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин рассказал «Матч ТВ», какие команды понравились ему на старте нового сезона РПЛ.
Первый тур чемпионата России прошел 24–26 июля. Московский «Спартак» на своем поле разгромил в дерби «Родину» (3:0), петербургский «Зенит» одержал крупную гостевую победу над тольяттинским «Акроном» (5:0), ЦСКА дома одолел калининградскую «Балтику» (2:1), «Краснодар» на выезде обыграл казанский «Рубин» (3:1), а грозненский «Ахмат» сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1) в Москве.
— Понравились «Спартак», «Зенит», «Ахмат» и «Краснодар». ЦСКА тоже интересно играл. Старт чемпионата, на мой взгляд, получился интересным. Кто‑то пока немного не добрал кондиций, у кого‑то ещё нет игровой практики, но в целом хороший старт, — сказал Семин «Матч ТВ».
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