Защитник Мартинес ответил на критику сборной Аргентины

Лисандро Мартинес — о критике сборной Аргентины: «Для такой ненависти нет реальных оснований»
Защитник сборной Аргентины по футболу Лисандро Мартинес считает, что критические высказывания и публикации в отношении команды, которые появляются после чемпионата мира‑2026, не имеют реальных оснований.
Сборная Аргентины дошла до финала ЧМ‑2026, где проиграла команде Испании в дополнительное время (0:1). После матча произошла стычка, в ходе которой тренер сборной Аргентины Роберто Айяла вступил в перепалку с полузащитником испанцев Дани Ольмо, а затем ударил его по лицу. Международная федерация футбола (ФИФА) начала расследование.
Отвечая на вопрос об «антиаргентинской кампании», Мартинес заявил: «У меня смешанные чувства».
— Это немного выводит из себя, ведь для такой ненависти нет реальных оснований. Нас называют высокомерными, но это, вероятно, больше говорит о тех, кто так утверждает, чем о нас самих. Мы всегда с уважением относились к соперникам, — приводит слова Мартинеса MDZ.
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