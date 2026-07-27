Защитник Мартинес ответил на критику сборной Аргентины

Защитник сборной Аргентины по футболу Лисандро Мартинес считает, что критические высказывания и публикации в отношении команды, которые появляются после чемпионата мира‑2026, не имеют реальных оснований.

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Сборная Аргентины дошла до финала ЧМ‑2026, где проиграла команде Испании в дополнительное время (0:1). После матча произошла стычка, в ходе которой тренер сборной Аргентины Роберто Айяла вступил в перепалку с полузащитником испанцев Дани Ольмо, а затем ударил его по лицу. Международная федерация футбола (ФИФА) начала расследование.

Отвечая на вопрос об «антиаргентинской кампании», Мартинес заявил: «У меня смешанные чувства».