В МИД отреагировали на лишение Пирло работы в сборной Италии из-за связей с Россией
Посол России в Италии Алексей Парамонов в своем Telegram-канале отреагировал на ситуацию вокруг Андреа Пирло, который, несмотря на предварительные договоренности, не возглавит сборную Италии, из-за связей с российской букмекерской компанией.
Парамонов заявил, что Пирло известен как выдающийся игрок и легенда мирового футбола, а также назвал его сотрудничество с российской компанией поводом для уважения. Сотрудник российского МИД выразил сожаление, что в Италии экс-футболист оказался под давлением из-за общественной и политической реакции.
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Дипломат также заявил о солидарности с Пирло. Он добавил, что итальянская сборная в случае его назначения могла бы стать серьезным соперником для команды России на будущих турнирах.
Ранее La Gazzetta dello Sport сообщила, что Пирло претендовал на пост главного тренера сборной Италии, однако его назначение было заблокировано президентом Федерации футбола страны. Это решение было мотивировано сотрудничеством Пирло с российской букмекерской компанией.
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