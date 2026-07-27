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Владимир Пономарев: «Футболисты стали неженками. Валяются постоянно, кричат, каждые 20 минут водопои – смотреть противно! Мы раньше в Ташкенте в плюс 40 играли – и ничего»

Sports.ru

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев раскритиковал поведение современных футболистов.

Экс-игрок сборной СССР раскритиковал поведение современных футболистов
© Sports.ru
«Раньше мы играли в жару – и ничего. В Ташкенте матч ставили на 14:00, а температура была плюс 40 градусов. И никакого водопоя не было. Никогда люди сознание не теряли, все было нормально. Сейчас, видите ли, футболистам водопои нужны через каждые 20 минут. Изнемогают они, водички им надо попить – тьфу, смотреть противно! Футболисты стали неженками. Сейчас смешно смотреть на современных игроков. Постоянно валяются по полю, кричат что-то. Раньше никогда такого не было, хотя костоломов хватало. Сейчас чуть зацепят, они начинают падать, вопить. Тьфу, до чего же противный футбол стал», – сказал Пономарев.
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