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Отец Боселли рассказал о состоянии нападающего "Краснодара" после травмы носа

Rusfootball

Пабло Боселли, отец и агент форварда "Краснодара" Хуана Боселли, прокомментировал повреждение игрока.

Отец Боселли рассказал о состоянии игрока "Краснодара" после травмы
© Rusfootball
"Я списывался с Хуаном. Он получил кучу ударов в Казани, но, думаю, справится с этим и будет готов к следующему матчу. Сегодня врачи дополнительно обследуют его нос. Кажется, там ничего серьезного", - сказал отец Боселли.
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В первом тайме матча 1-го тура РПЛ против казанского "Рубина" (3:1) нападающий "Краснодара" Хуан Боселли получил удар локтем в лицо. Несмотря на повреждение уругваец продолжил игру и записал на свой счет один забитый гол и одну результативную передачу. По итогам встречи Боселли был признан лучшим футболистом. Предварительно у форварда диагностировали перелом носа.

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