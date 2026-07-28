ЦСКА купил вратаря "Балтики" Бориско

Голкипер калининградской "Балтики" и сборной России Максим Бориско продолжит карьеру в ЦСКА.

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Армейский клуб объявил о переходе 26-летнего голкипера, подписав с ним соглашение по схеме "3+1". В новой команде Бориско получил 39-й игровой номер. По информации СМИ, сумма трансфера составила 180 миллионов рублей.

Всего за четыре дня до официального объявления, 24 июля, Бориско, волей случая, отыграл матч 1-го тура РПЛ за "Балтику" именно против ЦСКА в Москве (встреча завершилась победой москвичей со счетом 2:1).

Сразу после финального свистка вратарь остался в столице, успешно прошел углубленный медицинский осмотр и поставил подпись под контрактом.

Для главного тренера "Балтики" Андрея Талалаева этот уход стал колоссальным ударом в разгар старта чемпионата. Накануне специалист эмоционально заявил, что потеря ключевого вратаря - это "выстрел в голову и борьба за выживание".

Такую реакцию легко понять, взглянув на статистику Бориско в прошедшем сезоне-2025/26. Он принял участие в 23 играх и в 14 из них оставил ворота в неприкосновенности.

На первый взгляд вратарская позиция в ЦСКА не требовала усиления. Восстанавливается после травмы капитан и бессменный основной вратарь армейцев Игорь Акинфеев, а за его спиной находится талантливый Владислав Тороп. Однако тренер вратарей армейцев Дмитрий Крамаренко ранее заявил, что главная цель трансфера - максимальное усиление здоровой конкуренции.

В отличие от Торопа, у которого пока нет за плечами стабильно сыгранного от звонка до звонка сезона в качестве "железного" первого номера топ-клуба, Бориско этот психологический рубеж в РПЛ уже перешагнул.

Бориско прошел через юношеские и молодежные сборные страны, а также получал вызов в главную национальную команду России, что подчеркивает его высокий потенциал возможностей.