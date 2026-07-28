17‑летний казахстанец дебютирует за «Челси»

17‑летний казахстанец Дастан Сатпаев дебютирует за «Челси» в товарищеском матче
17‑летний казахстанский нападающий Дастан Сатпаев дебютирует за «Челси» сегодня, 28 июля, в товарищеском матче с «Вестерн Сидней Уондерерс». Форвард выйдет на поле в стартовом составе. Игра пройдёт на стадионе «Аккор» в Сиднее. Стартовый свисток прозвучит в 12:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Также будет доступна прямая видеотрансляция матча на странице Okko на «Чемпионате».
Летом 2026 года Сатпаев, ранее выступавший за «Кайрат», присоединился к «Челси». По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 3,5 млн.
Эта товарищеская игра станет первым матчем предсезонного турне «Челси» по Австралии и Азии. Позже в Сиднее лондонцы также сыграют с «Тоттенхэмом».
«Челси» в сезоне-2025/2026 занял 10‑е место в английской Премьер‑лиге, набрав 52 очка в 38 матчах. «Вестерн Сидней Уондерерс» по итогам минувшего сезона финишировал последним (12‑е место) в таблице группового этапа австралийской А‑лиги.
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