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Мать Спаллетти Ильва умерла в 93 года. «Юве» и «Наполи» выразили соболезнования тренеру

Sports.ru

«Ювентус» выразил соболезнования в связи со смертью матери Лучано Спаллетти.

Умерла мать тренера Спаллетти
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Ильва, мать главного тренера «бьянконери», скончалась в возрасте 93 лет, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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«Ювентус» соболезнует тренеру Спаллетти и его семье в связи с кончиной его любимой матери Ильвы», – говорится в сообщении «Ювентуса».

«Наполи», который итальянец возглавлял с 2021 по 2023 год, также поддержал своего бывшего тренера в связи с утратой.

«Наполи» и его президент Аурелио Де Лаурентис выражают поддержку Лучано Спаллетти в момент глубокой скорби в связи со смертью его матери Ильвы», – сказано в заявлении неаполитанского клуба.

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