Раскрыта судьба Мбаппе в сборной Франции при Зидане

Килиан Мбаппе останется капитаном сборной Франции при новом тренере, сообщает Le Parisien.

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Завтра Федерация футбола Франции проведет пресс-конференцию, на которой ее президент Филипп Диалло объявит имя нового главного тренера, которым должен стать Зинедин Зидан.

Утверждается, что Зидан собирается внедрить в команду свой стиль и идеи. Что касается игроков, бывший тренер «Реала» намерен привлекать новых футболистов, но также полагаться на лидеров вроде Килиан Мбаппе, которого он давно знает.

Ожидается, что 27-летний нападающий сохранит капитанскую повязку. 54-летний специалист хочет видеть Килиана в роли капитана, так как оба ценят и очень уважают друг друга.