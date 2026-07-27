ЭСК подтвердила судейскую ошибку в матче за Суперкубок

Судья ошибоччно не удалил игрока "Зенита" Барриоса в матче со "Спартаком"
Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала ошибочным решение судьи Евгения Буланова не удалять игрока петербургского «Зенита» Вильмара Барриоса в матче за Суперкубок России против московского «Спартака», сообщает сайт РФС.
«Судья ошибочно не удалил с поля игрока «Зенита» Вильмара Барриоса. Голосование: большинство голосов», — говорится в заявлении.
В первом матче нового сезона петербургский «Зенит» выиграл Суперкубок России. Встреча против московского «Спартака» состоялась на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Основное время завершилось с результатом 1:1. В серии послематчевых пенальти петербуржцы оказались точнее — 4:2.
Главным арбитром матча был назначен Евгений Буланов. Перед серией пенальти произошел скандал из-за того, что не была проведена жеребьевка выбора ворот — были выбраны те, за которыми сидели фанаты «Зенита». Позднее это было объяснено мерами безопасности.
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