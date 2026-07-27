ЦСКА ведет переговоры по трансферу нападающего турецкого клуба

ПФК ЦСКА ведёт продвинутые переговоры по трансферу нападающего «Гёзтепе» Жуана Сантоса. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Стороны находятся в контакте и обсуждают детали сделки. Ранее об интересе сообщил Metaratings.

Жуан Сантос является воспитанником бразильского футбола. На взрослом уровне он ранее выступал за «Сан-Паулу». В «Гёзтепе» футболист перебрался в 2024 году в рамках аренды из «Саутгемптона», а летом 2025-го подписал с турецкой командой полноценный контракт.

В 32 матчах прошлого клубного сезона Сантос забил 11 голов и отдал пять результативных передач. Трансферная стоимость игрока оценивается в € 12 млн.