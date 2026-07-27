ЦСКА ведет переговоры по трансферу нападающего турецкого клуба

ЦСКА ведёт переговоры по трансферу нападающего «Гёзтепе» Жуана Сантоса
ПФК ЦСКА ведёт продвинутые переговоры по трансферу нападающего «Гёзтепе» Жуана Сантоса. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Стороны находятся в контакте и обсуждают детали сделки. Ранее об интересе сообщил Metaratings.
Жуан Сантос является воспитанником бразильского футбола. На взрослом уровне он ранее выступал за «Сан-Паулу». В «Гёзтепе» футболист перебрался в 2024 году в рамках аренды из «Саутгемптона», а летом 2025-го подписал с турецкой командой полноценный контракт.
В 32 матчах прошлого клубного сезона Сантос забил 11 голов и отдал пять результативных передач. Трансферная стоимость игрока оценивается в € 12 млн.
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