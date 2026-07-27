«Урал» подписал контракт с нападающим из Франции
Футбольный клуб «Урал» объявил о подписании контракта с французским нападающим Бертраном Фуррье.
28‑летний Фуррье — воспитанник академии «Марселя», выступал за французские клубы «Мартиг», «Обань», «Ле Пюи», «Мулен‑Изер» и «Тулон».
В 2024 году перешел в болгарский «Септември». За этот клуб он провел 68 матчей во всех турнирах, забил 20 голов и отдал две результативные передачи.
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