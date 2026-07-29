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«Челси» подписал 35-летнего форварда до 2028 года — Романо

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Английский нападающий Дэнни Уэлбек подписал контракт с «Челси» до 2028 года. Лондонский клуб достиг полного соглашения с клубом «Брайтон энд Хоув Альбион» о трансфере 35-летнего игрока, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсети.

«Челси» подписал 35-летнего нападающего
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По информации источника, Уэлбек уже согласовал условия личного контракта с «Челси». Следующим этапом станет медицинское обследование, после которого стороны смогут официально завершить сделку. «Брайтон» одобрил уход нападающего после того, как сам футболист подал официальный запрос на трансфер.

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Дэнни Уэлбек является воспитанником «Манчестер Юнайтед», за эту команду он выступал и на взрослом уровне. Помимо этого, в послужном списке футболиста есть «Арсенал», «Уотфорд» и другие клубы. Цвета «Брайтона» игрок защищает с 2020 года. В 40 матчах прошлого сезона Уэлбек забил 14 голов и отдал два ассиста.

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