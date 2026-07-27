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Нападающий ЦСКА Кармо высказался о главных конкурентах команды за трофеи

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Нападающий ЦСКА Энрике Кармо поделился мнением о принципиальных противостояниях армейцев в чемпионате России.

Нападающий ЦСКА Кармо высказался о главных конкурентах команды за трофеи
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— У тебя за плечами сезон в РПЛ, ты хорошо знаешь все команды — кто главные конкуренты ЦСКА в борьбе за трофеи? — Особенно для меня важен матч со «Спартаком» — это самое масштабное противостояние. Но и встречи с «Зенитом» тоже особенные. У меня там есть друзья, и я всегда буду их уважать, однако на поле моя задача — выигрывать и показывать свой лучший футбол. Это классика, большие игры, в них очень приятно участвовать. Конечно, «Спартак», «Зенит», «Локомотив», «Динамо», «Краснодар» — всё это серьезные соперники. Уверен, в этом году чемпионат будет очень напряжённым, ведь все стремятся к победе. Но и мы должны работать особенно усердно, чтобы добиться своего, — сказал Кармо в эфире «Матч Премьер».
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