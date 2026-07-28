Конгрессмен США инициировал расследование связей ФИФА с Трампом

Конгрессмен США инициировал расследование связей ФИФА с администрацией Трампа. Раскин пригласил Инфантино выступить перед судебным комитетом
Член Палаты представителей США Джейми Раскин инициировал расследование связей главы ФИФА Джанни Инфантино с Дональдом Трампом.
Как сообщает The Athletic, конгрессмен, представляющий Демократическую партию США, потребовал от ФИФА до 9 августа предоставить все сведения о контактах с президентом США, его администрацией и семейной корпорацией Trump Organization.
Также Раскин в письме запросил у Инфантино список «всех ценностей», переданных Трампу, представителям его администрации, членам их семей и любым связанным с ними организациям. Интерес, в частности, представляют денежные переводы, подарки, призы, награды и публичные выступления.
Кроме того, Раскин запросил все журналы регистрации посетителей офисов ФИФА в Майами и Нью-Йорке в течение всего срока аренды помещений. В тексте письма указано, что оно «служит уведомлением о необходимости сохранения всех сообщений между персоналом ФИФА и лицами, связанными с администрацией Трампа или ее инаугурационным комитетом», включая исчезающие сообщения в соцсетях и мессенджерах.
В завершение письма Раскин попросил Инфантино выступить по данному вопросу перед судебным комитетом Палаты представителей.
«В одном из многочисленных уголовных дел, возбужденных в рамках расследования, федеральное жюри присяжных признало Full Play Group и руководство Fox виновными в мошенничестве с использованием электронных средств и сговоре с целью отмывания денег. Этот приговор был единогласно поддержан в ходе апелляции. Тем не менее, спустя несколько месяцев после этой убедительной победы администрация Трампа, внезапно и необъяснимо прекратила дело, отказавшись представить возражения в апелляционном порядке в Верховный суд. Загадочная капитуляция Министерства юстиции приобретает гораздо больше смысла, когда мы размышляем о наглой кампании ФИФА, направленной на то, чтобы снискать расположение Дональда Трампа после его переизбрания, – кампании, которая принесла ФИФА большие дивиденды как раз в тот момент, когда Северная Америка принимала свой первый совместный чемпионат мира.
За последние 18 месяцев вы изобрели забавную фальшивую «Премию мира ФИФА», чтобы вручить ее президенту Трампу, который не скрывал, что мечтает о Нобелевской премии мира. Эти действия, похоже, направлены на то, чтобы побудить президента Трампа и его администрацию принимать решения в пользу ФИФА. ФИФА восприняла свой новообретенный статус фаворита администрации Трампа как знак того, что она может обманывать своих потребителей, в первую очередь, используя незаконное завышение цен и мошенническую тактику продаж во время чемпионата мира. Первоначальная заявка Северной Америки предполагала максимальную цену билета на финал в размере 1550 долларов. ФИФА повысила стоимость билетов на финал почти до 33 000 долларов за место, что более чем в 20 раз превышает заявленную стоимость. ФИФА также ввела динамическое ценообразование, что привело к резкому повышению цен на многие игры. Даже после того, как болельщик купил билет, ФИФА может по своему усмотрению переместить его на худшее место. Налицо незаконные действия, направленные против интересов потребителей … Но Министерство юстиции при президенте Трампе и Федеральная торговая комиссия бездействуют», – говорится в письме Раскина.
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Конгрессмен США инициировал расследование связей ФИФА с администрацией Трампа. Раскин пригласил Инфантино выступить перед судебным комитетом
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