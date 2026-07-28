Конгрессмен США инициировал расследование связей ФИФА с Трампом

Член Палаты представителей США Джейми Раскин инициировал расследование связей главы ФИФА Джанни Инфантино с Дональдом Трампом.

Как сообщает The Athletic, конгрессмен, представляющий Демократическую партию США, потребовал от ФИФА до 9 августа предоставить все сведения о контактах с президентом США, его администрацией и семейной корпорацией Trump Organization.

Также Раскин в письме запросил у Инфантино список «всех ценностей», переданных Трампу, представителям его администрации, членам их семей и любым связанным с ними организациям. Интерес, в частности, представляют денежные переводы, подарки, призы, награды и публичные выступления.

Кроме того, Раскин запросил все журналы регистрации посетителей офисов ФИФА в Майами и Нью-Йорке в течение всего срока аренды помещений. В тексте письма указано, что оно «служит уведомлением о необходимости сохранения всех сообщений между персоналом ФИФА и лицами, связанными с администрацией Трампа или ее инаугурационным комитетом», включая исчезающие сообщения в соцсетях и мессенджерах.

В завершение письма Раскин попросил Инфантино выступить по данному вопросу перед судебным комитетом Палаты представителей.

«В одном из многочисленных уголовных дел, возбужденных в рамках расследования, федеральное жюри присяжных признало Full Play Group и руководство Fox виновными в мошенничестве с использованием электронных средств и сговоре с целью отмывания денег. Этот приговор был единогласно поддержан в ходе апелляции. Тем не менее, спустя несколько месяцев после этой убедительной победы администрация Трампа, внезапно и необъяснимо прекратила дело, отказавшись представить возражения в апелляционном порядке в Верховный суд. Загадочная капитуляция Министерства юстиции приобретает гораздо больше смысла, когда мы размышляем о наглой кампании ФИФА, направленной на то, чтобы снискать расположение Дональда Трампа после его переизбрания, – кампании, которая принесла ФИФА большие дивиденды как раз в тот момент, когда Северная Америка принимала свой первый совместный чемпионат мира.