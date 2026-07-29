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«Милан» купил 20-летнего защитника «Труа» Диавара за 2 млн евро

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«Милан» объявил о трансфере Санкуна Диавара.

«Милан» купил 20-летнего защитника «Труа» Диавара за 2 млн евро
© Global Look Press

20-летний защитник перешел в итальянский клуб из «Труа» и подписал контракт до 2031 года с опцией продления.

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Ранее сообщалось, что сумма сделки составит 2 миллиона евро.

В прошлом сезоне француз провел 14 матчей в Лиге 2 и отдал один голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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