Зидан определился с капитаном сборной Франции
Килиан Мбаппе продолжит выводить сборную Франции на поле с капитанской повязкой после прихода Зинедина Зидана на пост главного тренера.
Как пишет Le Parisien, смена наставника не повлияет на статус форварда мадридского "Реала". Отмечается, что между Зиданом и Мбаппе сложились хорошие отношения, поэтому вопрос о капитане команды пересматриваться не будет.
Ожидается, что Зидан официально возглавит французскую сборную перед сентябрьскими матчами Лиги наций, в которых "трёхцветные" сыграют против Турции и Бельгии.
За национальную команду Мбаппе провёл более ста матчей и забил 66 мячей.
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