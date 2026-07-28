Тарпищев объяснил, в каком случае "Спартак" будет претендовать на чемпионство

Президент федерации тенниса России и болельщик "Спартака" Шамиль Тарпищев ответил, при каком условии красно-белые будут претендовать на чемпионство в РПЛ.

По словам Тарпищева, "Спартак" будет претендовать на чемпионство, если усилит две-три позиции.

- Видно, что команда старается, бежит, остальное все в рабочем порядке. Усиливаться давно надо, потому что должна быть полная взаимозаменяемость, что практически есть у "Зенита". Любая травма, и уже возникают проблемы. Если "Спартак" усилит две-три позиции, то будет претендовать на первое место, - цитирует Тарпищева ТАСС.

В матче Суперкубка России московский "Спартак" уступил петербургскому "Зениту" со счетом 1:1 (2:4 - пен.). По итогам прошлого сезона красно-белые стали обладателями Кубка России, а петербуржцы - чемпионами страны в седьмой раз за последние восемь лет.

В первом туре Российской Премьер-Лиги команда Хуана Карседо на домашнем стадионе одержала победу над столичной "Родиной" со счетом 3:0. Во втором туре чемпионата России красно-белые сыграют на выезде с грозненским "Ахматом", который в гостях сыграл вничью с "Локомотивом" 1:1.