Тарпищев объяснил, в каком случае "Спартак" будет претендовать на чемпионство

Тарпищев ответил, при каком условии "Спартак" будет претендовать на чемпионство
Президент федерации тенниса России и болельщик "Спартака" Шамиль Тарпищев ответил, при каком условии красно-белые будут претендовать на чемпионство в РПЛ.
По словам Тарпищева, "Спартак" будет претендовать на чемпионство, если усилит две-три позиции.
- Видно, что команда старается, бежит, остальное все в рабочем порядке. Усиливаться давно надо, потому что должна быть полная взаимозаменяемость, что практически есть у "Зенита". Любая травма, и уже возникают проблемы. Если "Спартак" усилит две-три позиции, то будет претендовать на первое место, - цитирует Тарпищева ТАСС.
В матче Суперкубка России московский "Спартак" уступил петербургскому "Зениту" со счетом 1:1 (2:4 - пен.). По итогам прошлого сезона красно-белые стали обладателями Кубка России, а петербуржцы - чемпионами страны в седьмой раз за последние восемь лет.
В первом туре Российской Премьер-Лиги команда Хуана Карседо на домашнем стадионе одержала победу над столичной "Родиной" со счетом 3:0. Во втором туре чемпионата России красно-белые сыграют на выезде с грозненским "Ахматом", который в гостях сыграл вничью с "Локомотивом" 1:1.
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