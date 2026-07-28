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Директор сборной Германии Феллер: «Нагельсманн не имел поддержки в прессе. Любое решение воспринималось негативно. Считаю критику несправедливой и резкой»

Sports.ru

Спортивный директор сборной Германии Руди Феллер назвал несправедливой критику в отношении бывшего главного тренера национальной команды Юлиана Нагельсманна.

Руди Феллер: Нагельсманн не имел поддержки в прессе
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Юрген Клопп заменил Нагельсманна во главе сборной на фоне вылета команды в 1/16 финала ЧМ-2026.

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«Многие знают, что Юрген умеет вдохновлять людей – игроков, тренерский штаб, персонал и, конечно же, болельщиков. Особенно в сложных ситуациях он умеет завоевывать расположение людей.Юлиану Нагельсманну в какой-то момент с этим пришлось сложно.Он не получал необходимой поддержки в прессе и среди болельщиков. Какое бы решение он ни принимал, оно часто воспринималось негативно.Считаю критику в адрес Юлиана со стороны многих экспертов отчасти несправедливой, а зачастую и слишком резкой», – заявил Руди Феллер.
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