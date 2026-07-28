Оздоев рассказал об уходе из ПАОКа

Полузащитник «Краснодара» Магомед Оздоев рассказал «Матч ТВ», что греческий ПАОК предлагал ему новый контракт, но он принял решение вернуться в Россию.

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В начале июля «Краснодар» объявил о подписании контракта с Оздоевым. Соглашение с 33‑летним игроком рассчитано на два года. Футболист находился в статусе свободного агента после ухода из ПАОКа в конце июня. В составе греческого клуба он становился чемпионом страны в сезоне‑2023/24.

— Как приняли решение вернуться в Россию?

— Были другие предложения, но я рад вернуться. Рад, что присоединился к «Краснодару». Будем бороться за самые высокие места.

— Вы провели очень сильный прошлый сезон в ПАОКе. Почему не остались в Греции? Связано ли это с увольнением главного тренера Рэзвана Луческу?

— Мне предлагали новый контракт, но я решил вернуться в Россию. Попросил об этом президента ПАОКа, чтобы он понял и принял то решение, которое будет лучше для моей семьи, — сказал Оздоев «Матч ТВ».

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