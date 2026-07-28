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Футболист Оздоев — об уходе из ПАОКа: «Попросил президента клуба, чтобы он понял решение, которое будет лучше для моей семьи»

Матч ТВ

Полузащитник «Краснодара» Магомед Оздоев рассказал «Матч ТВ», что греческий ПАОК предлагал ему новый контракт, но он принял решение вернуться в Россию.

Оздоев рассказал об уходе из ПАОКа
© Матч ТВ

В начале июля «Краснодар» объявил о подписании контракта с Оздоевым. Соглашение с 33‑летним игроком рассчитано на два года. Футболист находился в статусе свободного агента после ухода из ПАОКа в конце июня. В составе греческого клуба он становился чемпионом страны в сезоне‑2023/24.

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— Как приняли решение вернуться в Россию?

— Были другие предложения, но я рад вернуться. Рад, что присоединился к «Краснодару». Будем бороться за самые высокие места.

— Вы провели очень сильный прошлый сезон в ПАОКе. Почему не остались в Греции? Связано ли это с увольнением главного тренера Рэзвана Луческу?

— Мне предлагали новый контракт, но я решил вернуться в Россию. Попросил об этом президента ПАОКа, чтобы он понял и принял то решение, которое будет лучше для моей семьи, — сказал Оздоев «Матч ТВ».

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