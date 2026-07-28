Игрок «Краснодара» высказался о двух отмененных голах в ворота «Рубина»

Кривцов о двух отмененных голах в ворота «Рубина»: «Расстроился, когда первый отменили, подумал, что больше шанса не будет»
Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов заявил «Матч ТВ», что сильно расстроился, когда судьи отменили его первый гол в ворота «Рубина».
В воскресенье «Краснодар» в гостевом матче первого тура Альфа‑Банк РПЛ обыграл «Рубин» со счётом 3:1. Кривцов забил три мяач, два из которых были отменены из‑за офсайда.
— У вас хет‑трик, но есть нюанс. Как отреагировали на два отмененных гола?
— Расстроился лишь когда первый гол отменили, потому что подумал, что больше шанса забить не будет. А когда забил второй, который засчитали, сказал: «Слава богу». А когда третий не засчитали, подумал: «Ладно, ничего страшного, его можете отменить». А ту красоту, которую забил, не видел вообще куда мяч летел. Когда он попал в сетку, я тут же отвернулся.
— Но этот пас Боселли пяточкой.
— Хуан вообще выдал artistic игру, — сказал Кривцов «Матч ТВ».
В следующем туре «Краснодар» 2 августа дома примет «Факел».
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Кривцов о двух отмененных голах в ворота «Рубина»: «Расстроился, когда первый отменили, подумал, что больше шанса не будет»
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