Мостовой отреагировал на слухи об интересе «Барселоны» к игроку «Динамо»

Мостовой об интересе «Барсы» к Касересу: «В любую информацию верю. Правда ли это? Это уже другой вопрос»
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой отреагировал на слухи об интересе «Барселоны» к Хуану Касересу.
«В любую информацию верю. Правда ли это? Это уже другой вопрос. Но доля правды в этом может быть.
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Он испаноговорящий, играл на чемпионате мира. Вполне мог своим выступлением на ЧМ-2026 привлечь внимание «Барселоны», – сказал Мостовой.
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