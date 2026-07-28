Экс-игрок «Рубина» возглавил санкт-петербургское «Динамо»

Бывший игрок «Рубина» Сергей Рыжиков возглавил санкт-петербургское «Динамо»
Российский специалист Сергей Рыжиков стал главным тренером санкт-петербургского «Динамо». Об этом сообщила пресс-служба клуба в телеграм-канале. Рыжиков является двукратным чемпион России в составе казанского «Рубина». В качестве тренера он работал в казанском «Соколе», подмосковных «Химках», тамбовском «Спартаке», грозненском «Ахмате» и калининградской «Балтике».
«Сергей Рыжиков — новый главный тренер ФК «Динамо-СПб»! Контракт со специалистом рассчитан до конца 2026 года с возможностью продления. Приветствуем Сергея Викторовича в команде! Желаем продуктивной работы и громких побед вместе с «Динамо-СПб»!» — сказано в сообщении пресс-службы клуба.
Санкт-петербургское «Динамо» выступает в Leon Второй лиге (дивизион Б, группа 2).
Пивоваров о будущем Чавеса в «Динамо»: «Новости в интернете – всего лишь слухи. Сейчас Луис вернулся и проходит поготовку с новым тренером, о дальнейших решениях сказать не могу»
Мостовой об интересе «Барсы» к Касересу из «Динамо»: «В любую информацию верю. Правда ли это? Это уже другой вопрос»
Директор сборной Германии Феллер: «Мне не нужна команда, играющая, как Аргентина. Ничего общего с футболом. Не понимаю, почему многие их хвалят»