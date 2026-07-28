Оздоев: «У Сперцяна хороший шанс уехать из «Аль‑Ахли» на повышение. Сейчас Саудовская Аравия конкурентоспособная»
Полузащитник «Краснодара» Магомед Оздоев заявил «Матч ТВ», что у футболиста «Аль‑Ахли» Эдуарда Сперцяна хорошие шансы уехать из Саудовской Аравии в более сильный чемпионат.
Пресс‑служба «Краснодара» 7 июля объявила, что Сперцян перешел в саудовский «Аль‑Ахли».
— Что думаете о переходе Эдуарда Сперцяна в «Аль‑Ахли»?
— Тяжело оценивать, потому что меня долго не было в России. Раз руководство «Краснодара» приняло такое предложение, то можно считать, что и для Эдуарда это хорошо. На данном этапе чемпионат Саудовской Аравии конкурентоспособный, кроме того, «Аль‑Ахли» — хороший клуб. Думаю, из всех арабских стран и азиатских чемпионатов Саудовская Аравия на первом месте, лучшая лига. У Сперцяна хороший шанс оттуда уехать на повышение.
— То есть этот переход можно рассматривать как трамплин на пути в Европу?
— Из Саудовской Аравии футболисты уезжают во многие хорошие клубы. Потому что уровень их лиги очень неплохой, — сказал Оздоев «Матч ТВ».
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Оздоев: «У Сперцяна хороший шанс уехать из «Аль‑Ахли» на повышение. Сейчас Саудовская Аравия конкурентоспособная»
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