Оздоев: у Сперцяна хороший шанс уехать из «Аль‑Ахли» на повышение

Полузащитник «Краснодара» Магомед Оздоев заявил «Матч ТВ», что у футболиста «Аль‑Ахли» Эдуарда Сперцяна хорошие шансы уехать из Саудовской Аравии в более сильный чемпионат.

© Матч ТВ

Пресс‑служба «Краснодара» 7 июля объявила, что Сперцян перешел в саудовский «Аль‑Ахли».

— Что думаете о переходе Эдуарда Сперцяна в «Аль‑Ахли»?

— Тяжело оценивать, потому что меня долго не было в России. Раз руководство «Краснодара» приняло такое предложение, то можно считать, что и для Эдуарда это хорошо. На данном этапе чемпионат Саудовской Аравии конкурентоспособный, кроме того, «Аль‑Ахли» — хороший клуб. Думаю, из всех арабских стран и азиатских чемпионатов Саудовская Аравия на первом месте, лучшая лига. У Сперцяна хороший шанс оттуда уехать на повышение.

— То есть этот переход можно рассматривать как трамплин на пути в Европу?

— Из Саудовской Аравии футболисты уезжают во многие хорошие клубы. Потому что уровень их лиги очень неплохой, — сказал Оздоев «Матч ТВ».

Прямые трансляции матчей Альфа‑Банк РПЛ смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.