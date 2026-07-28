Полузащитник "Краснодара" ответил, считает ли себя лидером раздевалки

Аугусто ответил, может ли он назвать себя лидером раздевалки "Краснодара"
Полузащитник "Краснодара" Дуглас Аугусто ответил, считает ли он себя лидером раздевалки.
По словам Аугусто, он может назвать себя одним из лидеров раздевалки.
- Мне кажется, любой игрок может быть лидером вне поля и на нем. Главное — соблюдать все правила, не опаздывать, быть ответственным. Думаю, могу назвать себя одним из лидеров команды, - цитирует Аугусто "РБ Спорт".
Дуглас Аугусто провел за "Краснодар" во всех турнирах 36 матчей и записал на свой счет 5 забитых мячей. Полузащитник выступает за клуб с лета 2025 года, его контракт рассчитан до июня 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего бразильца в 7 миллионов евро.
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