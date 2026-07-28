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Аугусто ответил, может ли он назвать себя лидером раздевалки "Краснодара"

Rusfootball

Полузащитник "Краснодара" Дуглас Аугусто ответил, считает ли он себя лидером раздевалки.

Полузащитник "Краснодара" ответил, считает ли себя лидером раздевалки
© ФК "Краснодар"

По словам Аугусто, он может назвать себя одним из лидеров раздевалки.

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- Мне кажется, любой игрок может быть лидером вне поля и на нем. Главное — соблюдать все правила, не опаздывать, быть ответственным. Думаю, могу назвать себя одним из лидеров команды, - цитирует Аугусто "РБ Спорт".

Дуглас Аугусто провел за "Краснодар" во всех турнирах 36 матчей и записал на свой счет 5 забитых мячей. Полузащитник выступает за клуб с лета 2025 года, его контракт рассчитан до июня 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего бразильца в 7 миллионов евро.

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