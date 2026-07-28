Игрок "Спартака" попросил агентов найти для него другой клуб

Московский "Спартак" может расстаться с форвардом.

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По информации источника, нападающий "Спартака" Ливай Гарсия попросил своих представителей найти варианты продолжения карьеры в другом клубе, он не хочет мириться с ролью запасного в столичном клубе.

Ливай Гарсия перешел в "Спартак" в феврале 2025 года, всего он провел за клуб во всех турнирах 48 матчей и записал на свой счет 10 забитых мячей и 5 результативных передач. Ранее нападающий был игроком АЕКа, "АЗ Алкмара". Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего футболиста в 7 миллионов евро, его контракт с красно-белыми рассчитан до июня 2028 года.