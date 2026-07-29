"Кайрат" вышел в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов

Футболисты казахстанского "Кайрата" пробились в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов, обыграв по сумме двух матчей кипрскую "Омонию".
Первая встреча завершилась домашней победой "Омонии" со счетом 1:0. Основное и дополнительное время ответной встречи окончились с таким же результатом в пользу "Кайрата". В серии пенальти команда из Казахстана оказалась сильнее - 6:5.
В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов "Кайрат" сыграет с победителем противостояния между болгарским "Левски" и румынским клубом "Университатя" (Крайова). Первая игра завершилась победой команды из Софии со счетом 1:0. Первые матчи следующего этапа состоятся 4-5 августа, ответные - 11 августа.
В прошлом сезоне "Кайрат" впервые вышел в финальную часть Лиги чемпионов. На основном этапе казахстанская команда набрала 1 очко и заняла 36-е место в общей таблице. Для выхода в финальную часть "Кайрату" нужно пройти еще два раунда квалификации.
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