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Ловчев назвал две лучшие команды по итогам 1-го тура РПЛ

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Ветеран отечественного футбола Евгений Ловчев обозначил две команды, которые больше всего понравились ему в 1-м туре Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Он выделил «Зенит» и «Спартак»

Ловчев назвал лучшие команды по итогам первого тура РПЛ
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«В первом туре больше всего впечатлили «Зенит» и «Спартак». «Зенит» прямо с первых минут взял все в свои руки и разобрался, «Спартак» находится в порядке. Главное, что и у той и другой команды тренеры. Семак уже работает пять лет, и Карседо, который уже сложил эту команду и теперь старается только усилить какие‑то места. Мне спартаковские болельщики пихают, чего я Соболева хвалю, а он на самом деле сейчас одна из главных фигур в «Зените», а в «Спартаке» сейчас очень хорошая атмосфера, которая дала хороший результат с точки зрения игры, особенно во втором тайме», — заявил Ловчев в эфире телеканала «Матч ТВ».
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