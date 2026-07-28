Зидан возглавил сборную Франции

Зинедин Зидан официально назначен на пост главного тренера сборной Франции.
54-летний специалист подписал четырехлетний контракт с национальной командой.
Ассистентами Зинедина станут уже работавшие с ним Давид Беттони и Хамиду Мсаиди. Также ожидается, что в его команду войдут тренер по физподготовке Грегори Дюпон, а также бывшие игроки сборной Франции Фабьен Бартез и Бернар Диомед.
Зидан выступал за французскую сборную в качестве игрока, на его счету 108 матчей за основную команду. Он выиграл золото ЧМ-1998 и Евро-2000.
В роли тренера Зинедин возглавлял «Реал» Мадрид, с которым выиграл три Лиги чемпионов подряд и завоевал еще 8 трофеев.
Дидье Дешам, работавший со сборной Франции в течение 14 лет и выигравший чемпионат мира в 2018-м, покинул команду после ЧМ-2026. Французы заняли 4-е место на турнире.
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