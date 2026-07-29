Футболистка «Зенита»: в чемпионате России нет неинтересных соперников

Футболистка «Зенита» Семёнова: «Идем на первом месте, это вдохновляет. К игре с «Краснодаром» подходим в боевом настроении»
Футболистка петербургского «Зенита» Елизавета Семёнова рассказала «Матч ТВ», что в чемпионате России нет неинтересных соперников, а также отметила, что команда подходит к игре 15‑го тура против «Краснодара» в боевом настроении.
После 13 матчей «Зенит» с 35 очками лидирует в турнирной таблице Суперлиги. Встреча против «Краснодара» состоится в субботу в Санкт‑Петербурге.
— Как всегда, подходим к матчу в боевом настроении. В Суперлиге нет неинтересных соперников. Абсолютно каждая команда может показать что‑то новенькое, дать бой. При этом у «Краснодара» есть много перспективной молодежи, но есть и опытные игроки. Такой сплав — это всегда любопытно.
— Сезон перевалил за экватор, как ощущения?
— С одной стороны, чуть‑чуть накапливается усталость, но когда выходишь на поле, этого не замечаешь. Тем более идем на первом месте, это вдохновляет. Вот и в данном случае надо забрать три очка.
— В межсезонье вы вернулись в «Зенит» из аренды в ЦСКА. Что вам дал минувший сезон?
— Думаю, я стала увереннее чувствовать себя в футбольном плане. При этом вернулась в «Зенит» как домой. Очень классные ощущения, — сказала Семёнова «Матч ТВ».
Прямую трансляцию игры «Зенит» — «Краснодар» смотрите с 13:55 на телеканале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.
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